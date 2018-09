Berlin (dpa) - Wer im EU-Ausland ein «Knöllchen» bekommt, muss künftig damit rechnen, dass das Bußgeld dafür in Deutschland eingetrieben werden kann. Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, wonach Bußgeldbescheide auch in Deutschland vollstreckt werden können, wenn es dabei um mehr als 70 Euro geht. Die Neuregelung gilt für alle Strafzettel, die ab dem 1. Oktober ausgestellt werden. Nach der bisherigen Rechtslage wurden Raser und Falschparker in den seltensten Fällen nach ihrer Heimkehr noch belangt.

