Berlin (dpa) - Amnesty International will am Vormittag über übermäßige Gewalt durch Polizisten informieren. Zwar gebe es in Deutschland keine systematische, rechtswidrige Polizeigewalt, heißt es in dem Bericht der Menschenrechtsorganisation. Dennoch sei jeder Einzelfall ein Fall zu viel. Nach Ansicht von Amnesty werden Vorwürfe gegen Polizisten häufig nicht umfassend und unparteiisch untersucht. Ermittlungen verliefen oft im Sande.

