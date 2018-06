Berlin (dpa) - Deutschlands Arbeitnehmer fehlen immer häufiger wegen psychischer Erkrankungen am Arbeitsplatz. Die Anzahl solcher Krankheitsfälle ist im vergangenen Jahr auf einen Höchststand gestiegen, wie der Fehlzeiten-Report 2010 ergab.

Die Forscher des Wissenschaftlichen Instituts der AOK (WIdO) werteten dafür die Krankheitsdaten von 9,7 Millionen erwerbstätigen AOK-Mitgliedern aus. «Die Zahl der Fehltage durch psychische Erkrankungen ist in den vergangenen zwölf Jahren um fast 80 Prozent gestiegen», sagte der Mitherausgeber der Studie und stellvertretende Geschäftsführer des AOK-Instituts, Helmut Schröder, der «Süddeutschen Zeitung» (Freitag).

Die seelischen Störungen liegen dem Report zufolge mittlerweile an vierter Stelle bei den Ursachen für eine Erkrankung Berufstätiger. Insgesamt waren sie der Fehlzeiten-Studie zufolge im vergangenen Jahr Grund für 8,6 Prozent der ausgefallenen Arbeitstage der AOK- Mitglieder. 2008 betrug der Wert noch 8,3 Prozent.

Seelisch bedingte Erkrankungen sind für die längsten Fehlzeiten verantwortlich. «Bei einer Atemwegserkrankung fehlt ein Beschäftigter im Schnitt 6,5 Tage, bei einer psychischen Erkrankung sind es fast 23 Tage», erläuterte Schröder.

Psychische Erkrankungen drohen nach Ansicht der IG Metall zur «Volkskrankheit des 21. Jahrhunderts» zu werden. Notwendig seien Frühwarnsysteme, um rechtzeitig auf stressauslösende und psychisch belastende Arbeitsbedingungen reagieren zu können, erklärte Vorstandsmitglied Hans-Jürgen Urban in Frankfurt/Main.

Krankheitsgrund Nummer eins bleiben mit großem Abstand Leiden an Muskulatur und Skelett. Sie sind für ein Viertel aller Erkrankungen verantwortlich. Meistens handelt es sich dabei um Rückenbeschwerden.

Die Ursachen für die deutliche Zunahme der psychischen Probleme vermuten Gewerkschaften, Betriebsärzte und Psychologen in einer stark veränderten und beschleunigten Arbeitswelt. «Überall wird das Personal ausgedünnt. Die Mitarbeiter haben es mit immer mehr unerledigten Aufgaben zu tun», sagte der Wirtschaftspsychologe Manfred Oetting in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. «Auch die Chefs selbst geraten immer mehr unter Druck und geben das an ihre Mitarbeiter weiter.» Oetting: «Die Moral sinkt.»