Nairobi (dpa) - Was Vuvuzelas sind, haben in den vergangenen Wochen nicht nur Fußballfans gelernt. Egal ob man die Tröten liebt oder hasst - der afrikanischen Vielfalt beim Musizieren werden sie ganz bestimmt nicht gerecht.

Statt eintönigem Getute vibriert der Kontinent nämlich unter einer Vielzahl von Rhythmen, die viel reicher und vielseitiger sind, als die Schallkulisse in den WM-Stadien ahnen lässt.

Das fängt schon mit Gastgeberland Südafrika an. Die 2008 gestorbene Sängerin Miriam Makeba galt mit ihrem Welthit «Pata pata» als «Stimme Afrikas» - und war doch nur eine von vielen. Ob Yvonne Chaka Chaka, die im Township aufwuchs und sich heute als UN-Botschafterin für den Kampf gegen Malaria engagiert; ob Ladysmith Black Mambazo, die einst von Paul Simon für harmonische «Weltmusik» entdeckt wurden; die viel zu früh gestorbene Pop-Queen Brenda Fassie; Sibongile Khumalo mit ihrer mächtigen Stimme - viele Künstler sind außerhalb Afrikas nur einem Nischenpublikum bekannt.

Aber vielleicht ändert sich das ja, wenn WM-Besucher außer Fußballsouvenirs auch musikalische Andenken mit nach Hause nehmen. Die Musik aus dem Süden und dem Westen des Kontinents hat es am ehesten in die Plattenstudios und auf die Konzertbühnen der Welt geschafft. Youssou N'Dour aus Senegal ist wohl einer der in Europa bekanntesten afrikanischen Musiker, auch die Musik des vor wenigen Jahren gestorbenen Ali Farka Toure ist in den Weltmusik-Sammlungen zu finden und lässt ahnen, dass der Blues seine Wurzeln nicht allein im Mississippi-Delta hat, sondern geradewegs aus der Sahelzone stammt.

«Ohne diese afrikanischen Rhythmen, die über die USA und die Musik der Afroamerikaner, über Jazz, Rock und Blues nach Europa gekommen sind, hätte ich vielleicht nie angefangen, Musik zu machen», bekannte sich Kölschrocker Wolfgang Niedecken während eines Besuchs in Uganda einmal zu Inspirationen aus Afrika.

Afrika als Wiege der Menschheit - das gilt auch für die Musik. Wer die südamerikanisch anmutende Musik der Kapverden kennt, oder die Rhythmen der kongolesischen Rumba, merkt schnell, dass das afrikanische Erbe der modernen Musik weitaus mehr als «nur» Blues und Rock gebracht hat.

Zum Beispiel der Kongo - die bittere und blutige Geschichte des Landes lässt sich aus den auch in Ostafrika beliebten Lingala-Rhythmen, die sofort in Hüften und Beine gehen, nicht erahnen. «Die Kongolesen erkennt man ja schon auf Anhieb an ihrem Hüftschwung», lächelt eine deutsche Entwicklungshelferin. «Die haben den Lingala eben im Blut.»