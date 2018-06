Inhalt Seite 1 — Red-Bull-Tag zum Auftakt: Vettel und Webber top Seite 2 Auf einer Seite lesen

Silverstone (dpa) - Erst Valencia-Sieger Sebastian Vettel, dann Unfall-Pilot Mark Webber: Der Auftakt zum Großen Preis von Großbritannien ist zum Red-Bull-Tag geworden.

12 Tage nach seinem spektakulären Abflug auf dem Hafenkurs von Valencia steuerte der Australier Webber seinen Wagen diesmal sicher und am schnellsten von allen über den Parcours in Silverstone. Teamkollege Vettel verdarb den beiden Lokalmatadoren und WM-Führenden Lewis Hamilton und Jenson Button vor offiziell 85 000 Zuschauern - Rekord vom Vorjahr eingestellt - ebenfalls die Show.

Der WM-Dritte aus Heppenheim untermauerte mit Bestzeit im ersten Training am Morgen seine Ambitionen auf die Wiederholung seines Vorjahressieges auf der Insel. «Die Geschwindigkeit war gut», sagte Vettel, der allerdings auch Probleme mit dem Bremspedal hatte. «Aber nichts Großes», sagte er. «Wir sind sind ziemlich glücklich, wie der Tag gelaufen ist», betonte Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Schon vor dem ersten Kräftemessen auf der umgestalteten Traditionsstrecke eine Autostunde von London entfernt hatte Vettel sein Ziel für das Wochenende klar definiert: «Ich habe jedenfalls vor, den beiden einen Strich durch die Rechnung zu machen.» Und in 1:32,280 Minuten am Morgen verwies er dann auch die versammelte Konkurrenz auf die Ränge. Am Nachmittag kam er dann an seinen Teamkollegen allerdings nicht ran.

Webber fuhr in 1:31,324 Minuten die Tagesbestzeit vor dem zweimaligen Weltmeister Fernando Alonso aus Spanien im Ferrari - und Vettel. «Wie erwartet, ist Red Bull sehr stark und daher auch der große Favorit für die Qualifikation», sagte Alonso mit Blick auf Startplatzentscheidung.

Die beiden deutschen Mercedes-Piloten Michael Schumacher und Nico Rosberg belegten die Plätze neun und sechs sowie sechs und fünf. Den Kampf um den WM-Titel hat Schumacher, der mit nur 34 Punkten auf Gesamtrang 9 dümpelt, ohnehin aufgegeben. «Jetzt denke ich nicht mehr an die Weltmeisterschaft», hatte er bereits kundgetan. «Wir haben uns von Vormittag auf Nachmittag gesteigert - aber leicht wird die Übung Silverstone sicher nicht», bilanzierte Mercedes-Motorsportchef Norbert Haug nach dem Training. «Es ist ein Wochenende der Konsolidierung», meinte Teamchef Ross Brawn.

Leicht wird es auch Vettel nicht haben - selbst wenn die Lokalmatadoren und WM-Führenden McLaren-Mercedes-Männer Lewis Hamilton und Jenson Button am Freitag noch nicht richtig in Fahrt kamen. Nach Platz zwei am Morgen hinter Vettel kam Hamilton nur auf Rang acht. Button landete auf den Plätzen acht und 13.