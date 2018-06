Inhalt Seite 1 — Verdi gibt grünes Licht für Kartstadt-Konzept Seite 2 Auf einer Seite lesen

Essen (dpa) - Die Gewerkschaft Verdi hat am Freitag grünes Licht für die Umsetzung des Konzepts von Karstadt-Investor Nicolas Berggruen gegeben. «Damit haben wir eine der letzten notwendigen Bedingungen für das Inkrafttreten des Kaufvertrags erfüllt», sagte Verdi-Sprecher Christoph Schmitz.

Bei ihrer Sitzung in Essen stimmte die Karstadt-Tarifkommission der Gewerkschaft den geplanten Ergänzungen zum sogenannten Sanierungstarifvertrag mit großer Mehrheit zu.

Eine noch offene Bedingung für das Inkrafttreten des Kaufvertrags ist dagegen eine Einigung mit dem Karstadt-Vermieter Highstreet. In den rund vierwöchigen Verhandlungen konnte bislang noch kein Ergebnis erzielt werden.

Hintergrund der nun von Verdi beschlossenen Ergänzungen zum Tarifvertrag ist die von Berggruen geplante Aufteilung der Kette mit bundesweit 120 Standorten und 25 0000 Beschäftigten in eine Dachgesellschaft und drei weitere Untergesellschaften. Geplant sind jeweils eigene Gesellschaften für die Bereiche Sporthäuser, Premiumhäuser und sonstige Warenhäuser. Der Sanierungstarifvertrag hat aber bislang einen Erhalt des Unternehmens als Einheit vorgesehen.

Die Weitergeltung des Sanierungstarifvertrags sei jedoch an die Bedingung geknüpft, dass Karstadt als wirtschaftliche Einheit erhalten bleibe, so die Gewerkschaft. «Nur wenn Karstadt als Unternehmensgruppe und wirtschaftliche Einheit erhalten bleibt, kann Investor Berggruen die Sanierungsbeiträge der Beschäftigten in Anspruch nehmen. Beschäftigungs- und Standortsicherung bleiben definitiv erhalten», sagte die stellvertretende Verdi-Vorsitzende Margret Möning-Raane.

In dem Sanierungstarifvertrag verzichten die Beschäftigten zur Rettung des Unternehmens auf rund 150 Millionen Euro bis Ende 2012. Die Vereinbarung will die Gewerkschaft in der kommenden Woche mit dem Karstadt-Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg abschließen.

In einem Gespräch mit dem Berliner «Tagesspiegel» (Samstag) rief Berggruen die Politik erneut dazu auf, in den noch laufenden Verhandlungen mit Highstreet zu vermitteln. Berggruen hatte den Kaufvertrag für Karstadt nach einem Bieterrennen Anfang Juni unterzeichnet, ohne sich zuvor mit den Warenhaus-Vermietern über die von ihm geforderten Mietsenkungen geeinigt zu haben.