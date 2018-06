Port Elizabeth (dpa) - Uruguays Trainer-Pädagoge Oscar Tabárez stachelt seine Spieler mit dem Tintenfisch-Orakel Paul zu noch mehr Leistung an. Es gehe nicht nur darum, Deutschland zu schlagen, es gehe auch darum, den Tintenfisch zu schlagen, sagte der 63-Jährige in Port Elizabeth. Vor dem Spiel um Platz drei bei der Fußball- WM hatte «Pulpo Paule» nach langem Zögern einen Sieg der DFB-Elf gegen Uruguay prophezeit. Es sei nun an der Zeit zu beweisen, dass sich der deutsche Tintenfisch auch mal irren könne, sagte Tabárez vergnügt.

