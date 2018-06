New York (dpa) - Der Trennungskrieg zwischen Mel Gibson und seiner Ex-Partnerin Oksana Grigorieva wird jetzt auch ein Fall für die Ordnungshüter. Der Sheriff von Los Angeles ermittelt in einem Fall häuslicher Gewalt, in den Gibson verwickelt sein soll. Details wurden unter Hinweis auf die laufenden Ermittlungen nicht genannt. Der jetzt untersuchte Fall soll sich schon vor einem halben Jahr zugetragen haben. Grigorieva hatte bereits in der Vergangenheit behauptet, Gibson habe sie geschlagen.

