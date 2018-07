New York (dpa) - Washington und Moskau haben sich auf den ersten großen Agentenaustausch seit dem Kalten Krieg geeinigt. Die zehn in den USA festgenommenen mutmaßlichen Spione sollen unverzüglich nach Russland ausgewiesen werden, teilte das Justizministeriums in Washington mit. Im Gegenzug werde Moskau vier Männer freilassen, die der Spionage für den Westen verdächtigt werden. In der Nacht unterzeichnete Präsident Dmitri Medwedew einen Gnadenerlass für die Vier.

