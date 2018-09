New York (dpa) - Wenige Stunden nach ihrer Gerichtsverhandlung sind die zehn in den USA festgenommenen russischen Spione in ihre Heimat zurückgeflogen. Eine Flugzeug mit den Männern und Frauen an Bord startete bereits in New York, meldete der TV-Sender ABC. Ziel seien zuerst Wien und anschließend Moskau. An Bord sind auch US-Marshalls, weil die Spione bis zum Agentenaustausch offiziell noch in Haft seien. Die enttarnten Spione hatten vor einer Richterin zugegeben, für die russische Regierung gearbeitet zu haben. Unter ihnen ist auch die als schöne Spionin bekannt gewordene Anna Chapman.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.