Wien (dpa) - Finale in Wien: Beim größten Agentenaustausch seit Ende des Kalten Krieges haben 14 Spione aus Russland und den USA die Seiten gewechselt. Die aufwendige Operation am Wiener Flughafen habe rund eine Stunde gedauert, berichten US- Medien. Die in den USA enttarnten Spione waren in der Nacht in einer von der US-Regierung gecharterten Maschine der «Vision Airlines» von New York nach Wien geflogen. Der Flieger und eine russische Maschine aus Moskau standen nach der Landung in der österreichischen Metropole etwa zwei Stunden auf dem Rollfeld nahe beieinander und hoben dann wieder ab.

