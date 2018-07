New York (dpa) - Hollywood-Schauspielerin Cameron Diaz (37) denkt überhaupt nicht an Schönheitsoperationen. Sie liebe ihren Körper noch mehr als früher.

«Ich fühle mich heute viel attraktiver. 1000 Prozent. Ich mag meine Haut und meine Falten und alle diese Dinge. Man kann nicht aufhören zu altern, das geht einfach nicht. Die einzige Möglichkeit wäre zu sterben, aber das ist keine gute Alternative», scherzte Diaz gegenüber dem US-Magazin «Harper's Bazaar». Sie arbeite allerdings sehr hart an ihrem Aussehen: «Sport treiben ist für mich wie essen, schlafen und atmen. Wenn ich nicht konsequent bin, dann sieht man das sofort», so die Schauspielerin. Für sie bestehe das Leben aus den einfachen Dingen des Lebens: «Essen, Wein, Freunde, Liebe», so Diaz.