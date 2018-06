Tel Aviv/Gaza (dpa) - Als Reaktion auf den anhaltenden Raketenbeschuss militanter Palästinenser haben israelische Kampfflugzeuge erneut Ziele im Gazastreifen angegriffen.

Die israelische Armee teilte mit, in der Nacht zum Sonntag seien zwei Schmugglertunnel im Süden des Palästinensergebiets beschossen worden. Nach palästinensischen Angaben wurde auch ein unbewohntes Gebiet östlich von Chan Junis angegriffen. Berichte über mögliche Opfer gab es nicht.

Wenige Stunden vor den Angriffen war ein Kommunalzentrum in der israelischen Grenzstadt Sderot von einer aus dem Gazastreifen abgefeuerten Rakete getroffen worden. An dem Gebäude sei erheblicher Schaden entstanden, verletzt worden sei aber niemand, hieß es. Israelische Medien berichteten am Sonntag von einer «Eskalation der Gewalt im Süden».

Bei den schwersten israelischen Luftangriffen seit Wochen war bereits am Freitagabend ein Mitglied der im Gazastreifen herrschenden Hamas getötet worden. Acht weitere Palästinenser wurden verletzt. Zuvor hatten militante Palästinenser die israelische Küstenstadt Aschkelon beschossen, die nördlich des Gazastreifens liegt.

Seit Jahresbeginn sind etwa 110 Raketen und Mörsergranaten aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert worden. Seit dem Gaza-Krieg vor eineinhalb Jahren, bei dem etwa 1400 Palästinenser getötet wurden, waren es etwa 400.