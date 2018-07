Berlin (dpa) - Der neue Monat bringt den Bürgern nur wenige gesetzliche Änderungen - allerdings treten in zwei Bundesländern bedeutende Neuerungen in Kraft. Rheinland-Pfalz bietet kostenlose Kitas auch für Zweijährige an und in Bayern tritt das bundesweit strengste Rauchverbot in Kraft. Auch bundesweit gibt es Neuerungen: So sind Leerverkäufe an der Börse ab sofort verboten und in der Pflegebranche muss jetzt ein Mindestlohn gezahlt werden. Außerdem treten die ersten Sparbeschlüsse für den Arzneimittelsektor in Kraft.

