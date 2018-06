München (dpa) - Harte Zeiten für die Raucher in Bayern: Sie dürfen in Restaurants und Kneipen ab heute nicht mehr qualmen. Damit hat der Freistaat das strengste Rauchverbot aller Bundesländer. Auch in Nebenräumen von Gaststätten und Diskotheken, in kleinen Kneipen und Bars sowie in Bier- und Festzelten ist der blaue Dunst künftig tabu. Einzige Ausnahme: private Feiern in Gaststätten. Nach jahrelangem Hin und Her hatte sich die bayerische Bevölkerung in einem Volksentscheid am 4. Juli für ein solch striktes Verbot entschieden.

