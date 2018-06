München (dpa) - In Bayern soll es bald flexible Grundschulzeiten geben. Die Kinder sollen die Grundschule dann wahlweise drei, vier oder fünf Jahre lang besuchen. Das teilte Kultusminister Ludwig Spaenle dem «Focus» mit. So sollen schwächere und stärkere Schüler maßgeschneidert gefördert werden. Zum kommenden Schuljahr startet dazu ein Modellversuch an 20 Grundschulen. Hierzu wird aus den 1. und 2. Klassen eine jahrgangsübergreifende Eingangsstufe gebildet. Schwächere Schüler dürfen dort drei Jahre bleiben - sehr gute Schüler können nach einem Jahr die reguläre dritte Klasse besuchen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.