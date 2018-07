Bundesliga-Trainer einig: Bayern wird Meister

Berlin (dpa) - Der FC Bayern München wird nach Ansicht der überwältigenden Mehrheit der 18 Bundesliga-Trainer auch in der kommenden Saison wieder deutscher Fußball-Meister. 15 der 18 Coaches tippten in einer Umfrage der Nachrichtenagentur dpa auf die Mannschaft von Louis van Gaal. «Meister wird wieder Bayern München, weil keine andere Mannschaft auch nur annähernd so stark besetzt ist wie die Münchner», sagte Dortmunds Jürgen Klopp.

Bayerns Nerlinger kritisiert Frankreichs Verband

München (dpa) - Der Streit zwischen dem deutschen Fußball- Rekordmeister Bayern München und dem französischen Fußball-Verband um die Freistellung von Franck Ribéry spitzt sich zu. Bayerns Sportdirektor Christian Nerlinger übte in einem Interview der Münchner «tz» am Dienstag scharfe Kritik an der FFF. «Irgendwann muss jetzt auch mal Schluss sein», sagte Nerlinger, «einzelne Spieler so anzuprangern, das ist unglaublich.» Ribéry und vier weitere Nationalspieler sollen am 17. August in Paris vor der Disziplinarkommission des Verbandes zum Trainingsstreik der «Equipe Tricolore» während der WM vernommen werden.

200 Meter Freistil: Biedermann Vorlauf-Fünfter

Budapest (dpa) - Paul Biedermann ist 17 Stunden nach EM-Silber über 400 Meter Freistil über seine halb so lange Spezialstrecke als Vorlauf-Fünfter ins Halbfinale eingezogen. Der 24 Jahre alte Weltrekordler schwamm am Dienstag 1:48,30 Minuten. Die beste Zeit erzielte der Russe Daniil Isotow in 1:47,33 Minuten.

HSV-Handballer zwei Monate ohne Lijewski