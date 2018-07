Inhalt Seite 1 — Verbraucherpreise stabil, Nahrungsmittel teurer Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wiesbaden (dpa) - Die Verbraucherpreise in Deutschland bleiben stabil. Allerdings stieg die Jahresteuerung im Juli etwas stärker als bisher erwartet von 0,9 Prozent im Vormonat auf 1,2 Prozent, wie das Statistische Bundesamt am Dienstag in Wiesbaden mitteilte.

Vor allem für Nahrungsmittel und Energie mussten Konsumenten tiefer in die Tasche greifen als vor einem Jahr. Damit verstärkte sich der Preisauftrieb zwar wieder auf den bisherigen Jahreshöchststand vom Mai. Inflationsgefahren sehen Geldpolitiker und Bankenvolkswirte in diesem und im kommenden Jahr aber nicht. Zudem bleibt die Entwicklung der Verbraucherpreise deutlich unter dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB) von knapp unter 2,0 Prozent.

Allerdings zogen im Juli auch die Preise im Großhandel wieder etwas an. Auf Jahressicht kletterte das Preisniveau um 5,3 Prozent, teilte das Statistische Bundesamt mit. Da die Großhandelspreise über den Einzelhandel häufig an die Verbraucher weitergegeben werden, gelten sie als ein Indikator für die künftige Entwicklung der Inflation.

Treiber bei den Verbraucherpreisen waren im Juli Energieprodukte und Nahrungsmittel. Dies ist allerdings auf einen Basiseffekt zurückzuführen: Im Vorjahr waren Energie- und Lebensmittelpreise auf Jahressicht gefallen. Zusammen hatten die beiden Warengruppen im Juli 2009 für eine negative Jahresteuerung gesorgt.

Im Juli 2010 war Energie nach den Zahlen der Statistiker nun wieder um 4,7 Prozent teurer als vor zwölf Monaten: Erhebliche Preisanstiege wurden insbesondere bei Mineralölprodukten (leichtes Heizöl + 26,5 Prozent, Kraftstoffe: + 11,2 Prozent) ermittelt.

Für Nahrungsmittel mussten Verbraucher im Juli 2,6 Prozent mehr bezahlen als vor einem Jahr. Besonders kräftig um 40,1 Prozent zogen die Butterpreise an. Aber auch Gemüse (+ 8,9 Prozent) und Obst (+ 7,7 Prozent) verteuerten sich erheblich.

Ohne Berücksichtigung der Energie und der saisonabhängigen Nahrungsmittel, die nach den Angaben zusammen gut zehn Prozent der Ausgaben privater Haushalte umfassen, hätte die Inflationsrate im Juli bei 0,6 Prozent gelegen.