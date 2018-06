Moskau (dpa) - In der russischen Stadt Osersk im Ural soll es heute eine Krisensitzung geben. Hintergrund sind die schweren Waldbrände. Es soll darüber beraten werden, wie sich ein Übergreifen der Flammen auf die Atomanlage Majak verhindern lässt. In der Region gilt der Ausnahmezustand. Der russische Atomkonzern Rosatom warnte aber vor Panikmache. Das Feuer sei 80 Kilometer von Majak entfernt. Es gebe keine Bedrohung. In Russland wüten seit Wochen zahllose Brände. In Moskau leiden die Menschen weiter unter giftigem Smog.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.