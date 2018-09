Potsdam/Hamburg (dpa) - Das Wetter wird extremer - darin sind sich Klimaforscher wie Stefan Hagemann vom Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg und sein Kollege Friedrich-Wilhelm Gerstengarbe vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung einig. Die beiden Experten geben Antworten auf die wichtigsten Fragen:

Verheerende Hochwasser, schwere Torfbrände - sind das bereits die Folgen des Klimawandels?

Sehr wahrscheinlich ja, sagt Gerstengarbe. Für diese Wetterextreme ist aus seiner Sicht unter anderem eine veränderte Luftzirkulation verantwortlich. Seit Jahrzehnten ziehen immer mehr Tiefdruckgebiete aus dem Mittelmeerraum in Richtung Norden. «Sie führen bei uns zu Starkregen, der innerhalb kürzester Zeit die Pegelstände ansteigen lässt wie jetzt an der Neiße oder 2002 an der Elbe», sagt Gerstengarbe. «Wir gehen davon aus, dass mit der globalen Erwärmung extreme Ereignisse sehr viel häufiger auftreten werden», erwartet Hagemann. Im Sommer wird es demnach öfter Dürre oder Trockenheit geben. Wenn es mal regnet, kann es dann aber durchaus heftiger sein.

Gibt es andere Faktoren, die für die jüngsten Katastrophen verantwortlich sind?

Natürlich spielt beim Hochwasser auch eine Rolle, dass zum Beispiel Flüsse begradigt wurden. Das verändert die Fließgeschwindigkeit und erhöht sie an manchen Stellen, wie Hagemann erläutert. Auch fehlen Überschwemmungsflächen, wo sich die Wassermassen ausbreiten können, ohne Schaden anzurichten. «Wenn beispielsweise ein Fluss wie der Rhein zur Autobahn auf dem Wasser ausgebaut wird, dann verstärken sich ohne Ausweichflächen die Effekte der Klimaveränderungen noch», sagt Gerstengarbe.

Wie wird sich der Klimawandel in Zukunft auf Deutschland auswirken?

Forscher wie Hagemann gehen davon aus, dass es im Mittel zwischen 2,5 bis 3 Grad je nach Gebiet wärmer wird. Im Winter wird der Niederschlag generell eher zunehmen, im Sommer dagegen weniger werden. Extreme Niederschläge können aber zunehmen. Auch Hitzewellen wie zuletzt 2003 in Mitteleuropa wird es wohl häufiger geben. Gerstengarbe geht davon aus, dass vor allem im Osten Deutschlands die Sommer trockener werden. «Damit wird die Wasserversorgung schwieriger, während zugleich häufiger Überschwemmungen aufgrund von Starkregen auftreten können», sagt er.