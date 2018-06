Los Angeles (dpa) - Der schwedische Schauspieler Stellan Skarsgard («Illuminati») möchte dem «Bond»-Darsteller Daniel Craig im Krimi «The Girl With the Dragon Tattoo» Gesellschaft leisten.

Er habe sich bereits mit dem Regisseur David Fincher getroffen, nun würden die Einzelheiten des Vertrags ausgehandelt, erzählte Skarsgard dem US-Filmblatt «Variety». Es steht schon länger fest, dass Fincher die Hollywoodversion des ersten Buchs aus Stieg Larssons «Millennium»-Trilogie teils in Schweden, teils in Kalifornien drehen will.

In Deutschland war die Bestsellerverfilmung des Regisseurs Niels Arden Oplev unter dem Titel «Verblendung» im vergangenen Jahr zu sehen. Im Roman geht es um einen Journalisten und eine Computer-Hackerin, die bei Nachforschungen in Lebensgefahr geraten. Craig soll den Reporter spielen, Skarsgard einen tatverdächtigen Bösewicht. Über den weiblichen Star für die Rolle der Heldin Lisbeth Salander ist noch nichts bekannt.

Das Drehbuch stammt aus der Feder von Steve Zaillian. Kinostart soll im Dezember 2011 sein.