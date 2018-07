Los Angeles (dpa) - Das Hollywoodteam um Emile Hirsch («Into The Wild») kann den Science-Fiction-Thriller «The Darkest Hour» derzeit nicht weiterdrehen. Wie «Variety» berichtet, hat der dichte Rauch über Moskau, der von den schweren Waldbränden herrührt, die Produktion des Streifens vorübergehend lahmgelegt.

Das Studio Summit Entertainment wolle zwei Wochen pausieren, hieß es. Der Streifen «The Darkest Hour» dreht sich um eine Gruppe Jugendlicher in Russland, die nach der Invasion von Aliens ums Überleben kämpfen. Chris Gorak («Right at Your Door») bringt den apokalyptischen Stoff auf die Leinwand.

Hirsch, der zuletzt in der Woodstock-Komödie «Taking Woodstock» zu sehen war, erhält in dem Thriller mit Olivia Thirlby («What Goes Up») weibliche Verstärkung.