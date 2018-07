München (dpa) - Späte Ehre für den «Kaiser»: 33 Jahre nach seinem Wechsel nach New York bekommt Franz Beckenbauer vom FC Bayern München doch noch sein Abschiedsspiel.

«Es war überfällig, das damals Verpasste nachzuholen», sagte Bayerns Vorstandsvorsitzender Karl-Heinz Rummenigge. In der mit 69 000 Zuschauern ausverkauften Allianz Arena empfängt der deutsche Fußball-Rekordmeister am Freitag den spanischen Rekordchampion Real Madrid. Laut Rummenigge wollen die «Königlichen» mit ihrer bestmöglichen Mannschaft antreten.

Rummenigge bedauerte es, dass Beckenbauer bei seinem Wechsel 1977 zu Cosmos New York nicht gebührend verabschiedet worden ist. «Das war nicht FC-Bayern-like. Franz ist die größte Persönlichkeit, die der FC Bayern je hatte», betonte der Bayern-Chef. Eine besondere Auszeichnung wird es für den Ehrenpräsident aber nicht geben. «Er hat längst alles von uns», so Rummenigge. Von den Einnahmen werde ein namhafter Betrag an die Beckenbauer-Stiftung gehen.

Der letzte Test der Bayern vor dem Saisonstart mit der Pokalpartie am Montag gegen die Amateure von Germania Windeck und dem Bundesligaauftakt gegen den VfL Wolfsburg am 20. August wäre fast geplatzt. «Das Spiel war kurzfristig gefährdet», berichtete Rummenigge. Das Münchner Kreisverwaltungs-Referat (KVR) hatte dem Nobel-Club um Trainer José Mourinho und Superstar Cristiano Ronaldo gemäß dem Glücksspiel-Staatsvertrag verboten, mit dem Trikot ihres Sponsors «bwin» aufzulaufen.

Real werde die Werbung für unerlaubte Glücksspiele beim Freundschaftsspiel untersagt, hieß es in einem Schreiben des KVR an die Spanier, die jetzt in der WM-Arena nicht ihr Originaltrikot tragen dürfen. «Das ist schade und gefällt mir nicht. So etwas wirft einen Schatten auf unsere bayerische Gastfreundschaft», meinte Rummenigge.