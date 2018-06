Inhalt Seite 1 — Politische Kritik an Google Street View wird lauter Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Nach den Einwänden von Datenschützern wird nun auch die politische Kritik am Internet-Dienst Google Street View lauter. Union und SPD kritisierten am Mittwoch das von Google geplante Widerspruchsverfahren mit einer Frist von vier Wochen.

Von Seiten der Grünen wurde die Frage nach einem gesetzlichen Rahmen für derartige Internet-Dienste aufgeworfen.

Die Frist sei viel zu kurz bemessen und falle zudem in die Urlaubszeit, kritisierte CDU-Verbraucherpolitikerin Lucia Puttrich. Dies und der Verzicht auf eine Telefon-Hotline ließen «den Verdacht aufkommen, das Unternehmen wolle die Praktikabilität für das Unternehmen im Vordergrund sehen, nicht aber den Schutz jeder Bürgerin und jedes Bürgers». Der Geschäftsführer der SPD-Fraktion, Thomas Oppermann, äußerte sich ähnlich und sagte: «Was Google plant, geht zu schnell und zu weit.»

Der netzpolitische Sprecher der Grünen, Konstantin von Notz, sagte der dpa: «Es ist das Hauptversäumnis der Politik, dass sie keinen verlässlichen gesetzlichen Rahmen geschaffen hat. Dass muss sich auch die Bundesregierung vorhalten lassen.» Es werde viel mit Appellen gearbeitet, die Kernaufgabe der Regierung bleibe aber unerfüllt, bemängelte der Abgeordnete.

«Street View ist eine interessantes Anwendung», sagte der Grünen-Politiker. «Es müssten nur die datenschutzrechtlichen Gesetze und Kriterien beachtet werden und die Sorgen der Bevölkerung müssen ernst genommen werden.» Von Notz stellte die Frage: «Kann es sein, dass der öffentliche Raum im Netz monopolistisch privatisiert wird, ohne dass die Allgemeinheit von dieser Kommerzialisierung profitiert?»

Ob die Bundesregierung selbst Widerspruch gegen die Aufnahme von Gebäuden für Google Street View einlegen will, ließ sie zunächst offen. «Das Hausrecht selbst obliegt ja jedem Hausherrn, damit den Ministerien beispielsweise selbst», sagte Vize- Regierungssprecher Christoph Steegmans am Mittwoch in Berlin. Berlin mit seinem Regierungsviertel ist eine der 20 Städte, deren umfassende Panorama- Fotos Google bis Ende des Jahres für seinen Internet-Dienst veröffentlichen will.

Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) begrüßte es grundsätzlich, dass Google ein Widerspruchsrecht vor der Einführung des Dienstes ermöglicht. In einem Gespräch mit der WAZ-Gruppe äußerte er sich aber besorgt über einen «weltweit möglichen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte des Einzelnen».