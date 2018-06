New York (dpa) - Alanis Morissette ist schwanger - und hat das sehr beiläufig mitgeteilt. In dem am Mittwoch veröffentlichten Fragebogen «25 Dinge, die Du noch nicht über mich weißt» des amerikanischen «Us Magazines» antwortete die 36-jährige Sängerin an letzter Stelle: «Ich bin schwanger!»

Für Details blieb kein Platz. Die kanadische Musikerin, die inzwischen auch einen US-Pass hat, ist seit Mai mit dem sechs Jahre jüngeren Rapper «Souleye» (Mario Treadway) verheiratet («Das klügste, was ich je gemacht habe»).

Morissette verriet auch, dass sie als Kind Deutsch gesprochen habe. Die kleine Alanis war drei Jahre mit ihren Eltern im Schwarzwald. Ansonsten gestand sie noch, dass sie Angst vor Motten hat, es liebt, Wohnungen einzurichten, gern in Flugzeugen ist und ätherische Öle aus aller Welt sammelt. Und: «Ich bin halb fertig, ein Buch zu schreiben mit einem Teil Psychologie, einem Teil Philosophie, etwas Spirituellem, ein paar Fragen und Antworten, etwas Prosa und etwas Kunst - und es sind keine Memoiren.»