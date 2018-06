Hafnarfjördur (dpa) - Ein Jahr nach dem Gewinn der Europameisterschaft haben die U 21-Fußballer des DFB die Qualifikation für die Endrunde 2011 verpasst.

Der Titelverteidiger unterlag in Hafnarfjördur Island überraschend deutlich mit 1:4 (0:1) und hat somit keine Aussichten mehr, als einer der vier besten Gruppenzweiten noch in die Playoffs einzuziehen. Auch die Chance auf die Teilnahme an den Olympischen Spielen 2012 ist dahin. Vor etwa 1000 Zuschauern im Kaplakriki Stadion erzielte Kevin Großkreutz den Treffer für das deutsche Team (49.), Birkir Bjarnason (5.), Gylfi Thor Sigurdsson (53.), Kolbeinn Sightorsson (55.) und Alfred Finnbogason (84.) trafen für Island.

In der Tabelle der Gruppe 5 rangiert die deutsche Mannschaft mit 8 Punkten auf Rang drei hinter Island (16) und Tschechien (18). In den den beiden letzten Spielen gegen Tschechien und Nordirland kann die DFB-Elf den zweiten Rang nicht mehr erreichen.

«Das ist natürlich enttäuschend. Aber leider haben wir in der Defensive zu viele Fehler gemacht und im Angriff untauglich nach vorne gespielt», befand Trainer Rainer Adrion, dessen Zukunft als U 21-Coach trotz eines Vertrages bis 2011 ungewiss ist. Kapitän Mats Hummels sagte: «Wir sind fassungslos.»

Der DFB-Coach hatte seine Elf im Vergleich zum Hinspiel im März mächtig umgekrempelt und siyeben neue Spieler in die Startformation berufen. In Dennis Diekmeier, Lars Bender und Großkreutz feierten dabei gleich drei Akteure ihr Debüt in der Junioren-Nationalmannschaft. Verzichten musste der Coach auf den angeschlagenen Andre Schürrle.

Die DFB-Elf wurde gleich kalt erwischt. Mit dem ersten Angriff über die rechte Seite kamen die Gastgeber schon in der 5. Minute zum Führungstreffer durch Bjarnason. Danach benötigte die deutsche Mannschaft 20 Minuten, um ins Spiel zu finden und die Isländer unter Druck zu setzen. Großkreutz (27.) und Kapitän Mats Hummels scheiterten nur knapp (42.), die beste Gelegenheit hatte Marcel Schmelzer mit einem Distanzschuss (45./+1) . Aber auch die Isländer, die sich schon im Hinspiel ein 2:2 erkämpften, hatten durch Sigurdsson (32.) die Chance zu einem weiteren Treffer.

Nach dem Wechsel kamen die Gäste zunächst besser in die Partie und schafften nach einer schönen Kombination über Timo Gebhart und Großkreutz den Ausgleich durch den Dortmunder. Doch fast im Gegenzug fiel die Entscheidung zugunsten der Isländer durch einen Doppelschlag. Zunächst verwandelte Sigurdsson einen sehenswerten Freistoß zum 2:1, ehe Sightorsson mit einem Heber das 3:1 gelang. In der Schlussphase gelang dem eingewechselten Finnbogason sogar noch das 4:1.