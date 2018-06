San Francisco (dpa) - Nach den tödlichen Schüssen auf eine deutsche Urlauberin in San Francisco ist der Tatverdächtige wieder auf freiem Fuß. Der 18-Jährige könnte aber erneut verhaftet werden, so die Polizei. Der Fall werde «energisch» untersucht, aber die vorliegenden Beweise gegen den Mann reichten derzeit nicht aus. Die 50-Jährige aus dem nordrhein-westfälischen Minden war am Sonntagabend in San Francisco vor den Augen ihres Mannes auf offener Straße erschossen worden. Das Ehepaar war in die Schusslinie jugendlicher Täter geraten.

