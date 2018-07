Moskau (dpa) - Nach den Waldbränden in radioaktiv verseuchten Gegenden Russlands sind die Strahlenwerte dort bislang im normalen Bereich. In keiner verstrahlten Region sei eine erhöhte Radioaktivität gemessen worden, melden die Behörden. Unabhängige Angaben gibt es aber nicht. In der Bevölkerung gibt es allerdings Zweifel, ob die Behörden die volle Wahrheit sagen.

