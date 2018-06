Wasserspringerin Steuer Europameisterin vom Turm

Budapest (dpa) - Wasserspringerin Christin Steuer aus Riesa hat bei den Europameisterschaften in Budapest die Goldmedaille vom Turm gewonnen. Steuer sammelte am Donnerstagabend 354,50 Punkte und lag damit vor der Italienerin Noemi Batki und Titelverteidigerin Julia Koltunowa (Russland). Nora Subschinski aus Berlin wurde Vierte. Es war die dritte Medaille der deutschen Springer und der vierte EM-Sieg nach Paul Biedermann über 200 Meter Freistil, Langstreckenschwimmer Thomas Lurz und der deutschen 4 x 100 Meter-Freistil-Staffel der Frauen.

Mensing mit EM-Bronze über 100 Meter Rücken

Budapest (dpa) - Jenny Mensing hat bei den Schwimm-Europameisterschaften in Budapest überraschend Platz drei über 100 Meter Rücken belegt. Die Wiesbadenerin lag am Donnerstag in 1:00,72 Minuten knapp eine Sekunde hinter Weltmeisterin Gemma Spofforth, die als Einzige unter der Minutengrenze blieb und in 59,80 Sekunden zu Gold schwamm. Den zweiten Platz sicherte sich ihre Teamkollegin Elizabeth Simmonds in 1:00,19 Minuten. Daniela Samulski aus Essen belegte in 1:01,11 Minuten Rang fünf.

Erste Niederlage für Beach-Weltmeister bei Heim-EM

Berlin (dpa) - Die Beachvolleyball-Weltmeister Julius Brink und Jonas Reckermann haben bei der Heim-EM in Berlin die erste Niederlage hinnehmen müssen. Das Duo verlor am Donnerstag sein zweites Vorrundenspiel gegen die Schweizer Sascha Heyer/Patrick Heuscher mit 1:2 (21:17, 15:21, 10:15) und verpasste den vorzeitigen Einzug in die Runde der besten 16. Auch die Olympia-Fünften David Klemperer und Eric Koreng müssen nach einem Sieg und einer Niederlage ums Weiterkommen bangen. Bei den Frauen qualifizierten sich vier deutsche Teams fürs Achtelfinale. Dort kommt es zum internen Duell zwischen den Favoritinnen Sara Goller/Laura Ludwig und Stefanie Hüttermann/Anni Schumacher.

Ermittlungen gegen Referee Siewer eingestellt