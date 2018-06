Inhalt Seite 1 — Vom Druck befreit: Gold lässt Biedermann strahlen Seite 2 Auf einer Seite lesen

Budapest (dpa) - Erst als Paul Biedermann Arm in Arm mit Freundin Britta Steffen die Stätte seines Erfolgs verließ, wich der ganze Druck von dem Weltrekordler.

«Und was macht ihr heute Abend noch?», scherzte der 24-Jährige in dem altehrwürdigen Budapester Hajos-Bad mit den Journalisten. Der erste EM-Titel ohne High-Tech-Anzug über seine Paradestrecke 200 Meter Freistil hatte dem Schwimm-Champion offensichtlich die Leichtigkeit des Seins zurückgebracht.

Der immense Druck, als Doppel-Weltmeister auch ohne die leistungsfördernde «Plastikhülle» Titel zu holen, ist abgefallen. «Ich habe zum ersten Mal Druck von außen gespürt. Es fühlte sich wie eine Bremse an, die dir die Freiheit nimmt, schnell zu schwimmen», bekannte der befreit wirkende Biedermann. «Das ist die Kehrseite der Medaille. Ich bin nun froh, dass der Druck weg ist.»

Vor seinem Gold hatte Biedermann bei den Europameisterschaften verkrampft gewirkt. Nach seinen WM-Erfolgen im Vorjahr über den bis dato unbesiegbaren Rekord-Olympiasieger Michael Phelps selbst zum Gejagten aufgestiegen, war er zum Siegen verdammt - aus Sicht der Öffentlichkeit und auch aus seiner eigenen. «Ich hätte nicht gedacht, dass ich das so nah an mich rankommen lasse und es mich so blockieren kann», gab er zu.

Vor allem der Stachel nach der bitteren Niederlage über die doppelte Distanz gegen Frankreichs Wunderkind Yannick Agnel saß tief. Mutter Kerstin Biedermann litt wie die ganze Familie mit: «Nach den 400 Metern war er so enttäuscht. Der 200-Meter-Sieg ist deshalb eine Riesen-Erleichterung.» Und auch Britta Steffen, die in Budapest nach den Rennen erste Gratulantin war und ihren Freund herzte und küsste, war «total erleichtert, dass er das erreicht hat, was er sich vorgenommen hat». Die Doppel-Olympiasiegerin weiß genau, wie er sich fühlt. Auch sie stand vor den Olympischen Spielen 2008 unter fast unmenschlichem Druck, Gold und nur Gold holen zu müssen.

Manch ein Spitzensportler ist schon an den hohen Erwartungen gescheitert. Aber Biedermann sieht sich für die Zukunft gewappnet. «Ich habe hier ganz wichtige Erfahrungen gemacht, nicht unbedingt im schwimmerischen, sondern eher im menschlichen und gefühlstechnischen Bereich. Ich hoffe, dass sie mich in der Zukunft weiterbringen», bekannte der «Sportler des Jahres».

Zwar verpasste der Weltrekordler über seine Lieblingsstrecke die angestrebte Jahresweltbestzeit («Ich wollte einen Gruß nach Amerika schicken»). Aber dass sein Erzrivale Phelps in den Bestenlisten noch vor ihm steht, ist eine besondere Motivation für den 24-Jährigen. «Besser kann ich nach dem Urlaub nicht wieder ins Training einsteigen», sagte Biedermann, der schon das nächste Duell mit Phelps herbeisehnt. «Hoffentlich treffen wir uns im Dezember in Dubai bei der Kurzbahn-WM. Das sind die Duelle, weswegen ich schwimme.»