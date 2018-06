Los Angeles (dpa) - Hollywood-Diva Zsa Zsa Gabor ist am Mittwochabend (Ortszeit) aus dem Krankenhaus in ihre Villa in Bel Air zurückgekehrt. Mitte Juli war sie dort aus dem Bett gefallen und hatte sich dabei schwer verletzt. Die 93-jährige Schauspielerin wurde erfolgreich an der Hüfte operiert.

Ihre Entlassung musste immer wieder verschoben werden, zuletzt wegen einer Infektion, sagte Gabors Ehemann Frederic Prinz von Anhalt (67) in dieser Woche der Nachrichtenagentur dpa. Seinen Angaben zufolge sollen sich nun drei Krankenschwestern rund um die Uhr um die einstige Miss Ungarn kümmern.