Heidelberg (dpa) - Millionen Gaskunden in Deutschland müssen sich zu Beginn der Heizsaison auf deutlich steigende Preise einstellen. Das Preisvergleichsportal Verivox rechnet damit, dass viele Versorger den Gasbezug zum 1. Oktober im zweistelligen Prozentbereich verteuern werden.

Das sagte Verivox-Sprecherin Dagmar Ginzel am Donnerstag und bestätigte damit einen Bericht der «Bild»-Zeitung. Teurer dürfte es zum 1. Januar zudem für viele Stromkunden werden.

Verivox rechnet mit einer größeren Preiserhöhungswelle bei Gas, weil in diesem Jahr erst jeder dritte Versorger die gestiegenen Einkaufskosten für Gas an die Kunden weitergegeben habe. Der Gaspreis ist an den Ölpreis gekoppelt und folgt diesem meist mit einer zeitlichen Verzögerung von etwa sechs Monaten.

Mit der Berliner Gasag hat den Angaben zufolge erstmals auch ein großer Versorger eine Verteuerung angekündigt. Der Gaspreis soll ab 1. Oktober um 13 Prozent steigen. «Wenn einer der vier größeren Versorger an der Preisschraube dreht, ziehen meist viele Unternehmen nach», sagte Ginzel. Nach einer Modellrechnung von Verivox muss ein Vierpersonenhaushalt künftig für den Komforttarif der Gasag etwa 160 Euro jährlich mehr zahlen.

Auf eine höhere Stromrechnung müssen sich viele Haushalte zum Jahreswechsel einstellen. Laut Ginzel haben knapp die Hälfte der Versorger - einschließlich des Stromriesen RWE - seit Anfang 2010 die Preise um durchschnittlich etwa sechs Prozent erhöht. Der Rest werde wahrscheinlich zum 1. Januar nachziehen. In der Vergangenheit habe es regelmäßig zum Jahreswechsel eine Preiserhöhungswelle beim Strom gegeben.

Verivox empfiehlt Verbrauchern, Preise verschiedener Anbieter zu vergleichen und sich beim eigenen Versorger nach günstigeren Angeboten zu erkundigen.