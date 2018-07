Oelegem (dpa) - Übernachten im Baumwipfel: Was Urlauber von Safaris in Kenia kennen, erobert nun auch das eher regnerische Belgien. In sieben «Zimmern» können abenteuerlustige Reisende in einem Wald im flämischen Oelegem (Provinz Antwerpen) in luftiger Höhe ihr Haupt betten.

Mal entfaltet sich eine bunte Lotusblüte aus Zeltstoff zu einem Vier-Bett-Zimmer, mal wird ein überdimensioniertes Holz-Ei oder ein riesiger Stoff-Fisch zum Zuhause - das Betreten ist nur über Leitern möglich. Vier Monate lang haben Künstler im Auftrag der Regionalregierung das sogenannte Air-Hotel aus der Taufe gehoben. Selbst ein Room-Service gehört dazu: Verliebte können sich nachts im dunklen Wald ein Liebeslied singen lassen und in einem Körbchen Champagner in den Baum hochziehen.