Inhalt Seite 1 — Die Spielebranche steckt im Umbruch Seite 2 Auf einer Seite lesen

Berlin (dpa) - Die Schlagzeilen aus der Computerspiele-Branche passen auf den ersten Blick nicht zusammen.

Millionen Facebook-Nutzer pflegen bei «Farmville» ihren Bauernhof, der deutsche Hersteller Bigpoint expandiert in die USA und der Unterhaltungs-Dinosaurier Disney steckt mehr als eine halbe Milliarde Dollar in ein Startup namens Playdom. Einerseits. Anderseits schafft es Branchengröße Electronic Arts mit Müh' und Not in die schwarzen Zahlen, machen reihenweise Entwicklungsstudios dicht.

Im Vorfeld der Messe Gamescom in Köln (19.-22. August) wird deutlich: Die Industrie steckt im Umbruch. «Die Branche spaltet sich», sagt Jörg Müller-Lietzkow von der Universität Paderborn. Klassische Spiele für die Konsole oder den PC, verkauft in einem Pappkarton, werden bis auf weiteres die Säule der Industrie bleiben. Doch die sagenhaften Wachstumsraten, mit denen die Hersteller andere Medienzweige neidisch machten, sind vorbei. Zuwächse versprechen neue Geschäftsmodelle, vor allem Online- und Handy-Spiele.

2009 schrumpfte der Branchenumsatz in Deutschland erstmals seit sieben Jahren: Nach einer Analyse des Beratungsunternehmens Pricewaterhouse Coopers (PwC) ging er auf 1,8 Milliarden Euro zurück, ein Minus von 2,4 Prozent. Fürs laufende Jahr erwartet PwC ein Mini- Plus auf 1,81 Milliarden Euro, für 2011 einen Zuwachs um 1,5 Prozent, wie aus dem «Entertainment and Media Outlook» hervorgeht.

«In der Wirtschaftskrise haben sich die Konsumenten mit Ausgaben zurückgehalten», sagt PwC-Analyst Alessandro Pagella. «Gleichzeitig haben die Hersteller weniger Spiele veröffentlicht.» In schlechten Zeiten seien Produktionen schwieriger zu finanzieren. Darunter litten die Hersteller klassischer Spiele: Laut PwC schrumpfte der Umsatz mit Konsolen-Titeln um 2,2 Prozent auf 1,13 Milliarden Euro.

Das Konsolengeschäft sollen neue Technologien beflügeln: Microsoft bringt mit Kinect eine Bewegungssteuerung für die Xbox 360 heraus, Sony mit Move ein ähnliches Gerät für die Playstation 3. Gespielt wird nicht sitzend auf der Couch, sondern mit dem Körper, wie es bei der erfolgreichen Konkurrenz-Konsole von Nintendo der Fall ist. «Mit der Bewegungssteuerung sprechen die Hersteller nicht nur typische Spieler an, sondern erschließen neue Zielgruppen. Dann macht die Mama mal Yoga», sagt Pagella. Das steigert den Absatz und stabilisiert die Preise der mittlerweile nicht mehr taufrischen Geräte.

Gute Aussichten hat außerdem alles, was sich für zwischendurch eignet - Handy-Spiele und kostenlose Online-Spiele wie «Farmville» etwa. «Die Kinder der 80er Jahre werden werden jetzt selbst Eltern», sagt Spieleexperte Müller-Lietkow. «Spielen ist für sie etwas Normales, aber sie haben weniger Zeit. Deswegen muss es kurz und schmerzlos gehen.» US-Anbieter wie Zynga und Playdom, aber auch die deutschen Unternehmen Bigpoint und Gameforge profitieren davon.