New York/Washington (dpa) - Da sind sie wieder: Die Sorgen, dass der Weltwirtschaft die Puste ausgeht. Besonders in den USA - einst globaler Wachstumsmotor - herrscht mehr Skepsis als Zuversicht. Am Mittwoch verlor der Börsenindex Dow Jones satte 2,5 Prozent an Wert.

Und am Donnerstagmorgen ging es in New York um weitere 0,7 Prozent runter. Die dröge Sprache der US-Notenbank konnte am Dienstag kaum verbergen, wie problematisch sie die Lage sieht. Das Tempo des Aufschwungs habe sich «in den vergangenen Monaten verlangsamt», schrieb die mächtigste Zentralbank der Welt in ihrem jüngsten Kojunkturkommentar. Kurzfristig werde er «wahrscheinlich moderater ausfallen als zunächst erwartet», hieß es trocken.

Die größte Volkswirtschaft der Welt dümpelt in vielen Bereichen nur vor sich hin. Arbeitslosigkeit: auf absehbare Zeit hoch. Immobilienmarkt: weiter trübe. Kreditbedingungen: nach wie vor schwierig. Am Mittwoch schockte die Nachricht, das Handelsdefizit habe sich wieder kräftig ausgeweitet - jüngstes Zeichen für schwache Konjunktur. Vorsorglich stutzte die US-Investmentbank Goldman Sachs ihre US-Wachstumsprognose für 2011 schon einmal drastisch von 2,5 auf 1,9 Prozent.

Einer, dessen Unternehmen ganz nah am Puls der Zeit ist, schockte die Börsianer zusätzlich: Der Chef des weltgrößten Netzwerkausrüsters Cisco Systems, John Chambers, stellte fest, dass sich immer mehr seiner Kunden zurückhielten. «Wir glauben, der Begriff "ungewöhnliche Unsicherheit" ist die beste Umschreibung.» Gerade Chambers hatte in der Vergangenheit mit seinen Konjunkturprognosen häufig ins Schwarze getroffen.

Cisco stellt Geräte für den Datenverkehr her, sogenannte Router und Switches. Die Technik steckt in den meisten Firmen-Netzwerken und sorgt zudem dafür, dass das weltumspannende Internet läuft. Sehen die Geschäftszahlen des Konzerns gut aus, heißt das «Daumen hoch» für die Investitionsbereitschaft in verschiedensten Branchen. Gerade senkt sich der Daumen.

Wie ernst die Anleger die Beobachtungen des Konzernchefs nehmen, zeigte die Reaktion der Aktie: Sie brach am Donnerstag um mehr als 9 Prozent ein. Dabei kamen die warnenden Worte des Cisco-Chefs eigentlich nicht ganz überraschend.

Das US-Marktforschungsinstitut Gartner hatte seine Prognose bereits deutlich nach unten korrigiert. Die Experten gehen davon aus, dass die Ausgaben der Unternehmen für neue IT in diesem Jahr um lediglich 2,9 Prozent steigen. Anfang des Jahres hatte Gartner noch an einen Zuwachs von 4,1 Prozent geglaubt.