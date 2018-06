Brüssel (dpa) - Die weltgrößte Brauerei Anheuser-Busch Inbev hat im zweiten Quartal von der Fußball-Weltmeisterschaft in Südafrika profitiert. Sowohl der Umsatz als auch der operative Gewinn legten zwischen April und Ende Juni etwas stärker zu als von Experten erwartet.

Der Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen sei um sechs Prozent auf 3,35 Milliarden Dollar (2,58 Mrd Euro) gestiegen, teilte der Konzern am Donnerstag in Brüssel mit. Der Erlös legte um vier Prozent auf 9,17 Milliarden Dollar zu. Damit lag die Brauerei, die in Deutschland unter anderem mit den Marken Beck's, Franziskaner, Hasseröder und Löwenbräu vertreten ist, bei beiden Werten etwas über der Analystenprognose.