Messina (dpa) - Beim Absturz eines Hubschraubers in Süditalien sind vier Menschen ums Leben gekommen. Wie italienische Medien berichten, handelt es sich bei den Toten um den Piloten und drei Insassen. Die beiden Männer und zwei Frauen seien auf dem Weg auf die Liparischen Inseln nördlich von Sizilien gewesen, als ihr gecharterter Helikopter in der Nähe der Hafenstadt Messina abstürzte und in Flammen aufging.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.