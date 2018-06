Bad Hersfeld (dpa) - Ein mit Lebensmitteln beladener Lastwagen ist auf der Autobahn 4 in Hessen in Flammen aufgegangen. Zahlreiche Sahnesprühdosen explodierten dabei und flogen in den Nähe von Friedewald bis auf die Gegenfahrbahn. Durch die platzenden Sahnedosen entstanden immer wieder Brandnester im 18 Meter langen Sattelzug. Die Brand-Ursache könnte ein explodierter Turbolader gewesen sein. Es entstand ein Schaden von 165.000 Euro.

