London (dpa) - In London ist die wohl teuerste Wohnung der Welt verkauft worden. Der Preis: Schlappe 140 Millionen Pfund (168 Millionen Euro).

Wer das Sieben-Zimmer-Appartement über zwei Ebenen mit der Adresse Hyde Park Nummer 1 gekauft hat, ist ein gut gehütetes Geheimnis, meldete das Fachblatt «Luxist». Britische Medien spekulierten, es könnte sich bei dem neuen Besitzer um einen Ölscheich handeln.

Die Wohnung ist noch nicht einmal fertig. Sie ist Teil eines Luxusquartiers, das von Stararchitekt Sir Richard Rogers entworfen und von den Bauträgern Christian und Nick Candy realisiert wird. Einzug soll Ende des Jahres sein. 65 Prozent der Wohnungen, von denen die günstigeren für 20 Millionen Pfund zu haben sind, seien bereits verkauft - meist an Käufer aus Nahost, hieß es. Einer davon ist laut «Luxist» Scheich Hamad, Außenminister des Emirates Katar, der im vergangenen Jahr für 100 Millionen Pfund zugeschlagen haben soll.

Das Luxusappartement in der Endetage des Komplexes verfügt laut Medienberichten über einen 24-Stunden-Zimmerservice, einen eigenen Zugang zu einem benachbarten Luxusrestaurant über einen Tunnel und einen privaten Weinkeller. Die Fensterscheiben sind schusssicher, die Wohnung hat einen Schutzbunker. Der Blick auf London soll der beste überhaupt sein. Die bisher teuerste Eigentumswohnung der Welt ist ebenfalls in London, am St.-James-Square gelegen. Ihr Wert wird auf 115 Millionen Pfund geschätzt.