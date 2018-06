Inhalt Seite 1 — «Letzter Held» der Sowjetunion noch heute aktuell Seite 2 Auf einer Seite lesen

Moskau (dpa) - Mit ernstem Blick schaut der junge Mann überlebensgroß von der Wand in der Fußgängerzone Arbat in Moskau, verstrubbelte Haare, mandelförmige Augen. Noch immer hat der sowjetische Rockmusiker Viktor Zoi zahlreiche Fans. Seine politischen Texte sind bis heute aktuell.

Die Zoi-Anhänger haben dem legendären Sänger der Band Kino auf dem Arbat einen Schrein errichtet. Vor 20 Jahren - am 15. August 1990 - stirbt Zoi im Alter von nur 28 Jahren bei einem Autounfall in Lettland.

Immer mehr Menschen im Russland von Präsident Dmitri Medwedew und Regierungschef Wladimir Putin fühlen sich von der Führung gegängelt. Sie stören sich an autoritären Tendenzen und Bevormundung wie zu Sowjetzeiten. Zois Texte handeln von Revoluzzertum, Freiheit und dem Kampf gegen den Stillstand.

Nur wenige setzen die Tradition unabhängiger Liedermacher von Zoi und dem auch in der früheren DDR bekannten Wladimir Wyssozki fort. Sie legten den Finger in die Wunde und prangerten unbequeme Wahrheiten an. Die meisten russischen Sänger - von der Pop-Oma Alla Pugatschjowa bis Eurovision-Gewinner Dima Bilan - arrangieren sich mit dem System und machen seichte Unterhaltungsmusik mit nichtssagenden Texten. Dafür winken Auftritte im Staatsfernsehen und viel Geld.

Eine der wenigen Ausnahmen ist der Altrocker Juri Schewtschuk, der schon in den 1970er Jahren mit seiner Band DDT für Aufregung sorgte und sich erst kürzlich bei einem Bankett öffentlich mit Putin zoffte. Die Meinungsfreiheit in den Medien sei zu stark eingeschränkt, warf der Musiker dem Regierungschef mutig vor.

Ein Idol der jungen Generation ist der Rapper Noize MC. Weil er in einem Lied über die notorisch korrupte Polizei herzog, landete er für zehn Tage im Gefängnis - und schrieb darüber sofort einen Song. Seine neueste Platte ist in Musikläden nicht zu haben, die Inhaber wollen keinen Ärger mit den Behörden. Doch seine Konzerte sind ausverkauft, Hunderttausende laden sich die Lieder im Internet herunter.

Noch immer schallen aus Autoradios und offenen Fenstern überall und jederzeit die melancholischen Klänge von Zois Liedern wie «Letzter Held» oder «Ich will Veränderungen». «Veränderungen fordern unsere Herzen», singt Zoi darin. «Veränderungen fordern unsere Augen. In unserem Lachen, in unseren Tränen und im Puls der Adern: Veränderungen! Wir erwarten Veränderungen!» Nicht wenige Menschen in Russland glauben, dass er heute ähnliche Worte finden würde.