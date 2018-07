Inhalt Seite 1 — Tausende fliehen vor Flut in Pakistan Seite 2 Auf einer Seite lesen

Jacobabad/Islamabad (dpa) - Nach einer Flutwarnung für die südpakistanische Stadt Jacobabad haben die Behörden die etwa 400 000 Einwohner zur Flucht aufgerufen. Tausende Menschen brachten sich am Freitag mit Autos, auf Traktoranhängern oder auf Eselskarren in Sicherheit.

Das Hochwasser im Noorwah-Kanal könne jederzeit über die Ufer treten, sagte der Verwaltungschef des Distrikts Jacobabad, Kazim Ali Jatoi. Zahlreiche Bewohner weigerten sich aber, ihre Häuser und Besitztümer zurückzulassen.

UN-Generalsekretär Ban Ki Moon will an diesem Samstag nach Pakistan reisen. Die Vereinten Nationen forderten ihre Mitgliedsstaaten auf, das zugesagte Geld im Kampf gegen die Flutkatastrophe rascher auszuzahlen. Der Vorsitzende von CARE Deutschland, Heribert Scharrenbroich, verlangte von der Bundesregierung, die bisherige Hilfe von insgesamt zehn Millionen Euro nochmals aufzustocken.

«Ich habe eine Warnung herausgegeben, aber ich habe nicht genug Mittel, um eine Evakuierung zu erzwingen», sagte Jatoi. Zu denjenigen, die sich weigerten zu fliehen, gehörte der 46-jährige Noor Mohammad. «Ich habe meine Frau, meinen alten Vater und drei Kinder an einen anderen Ort gebracht, aber ich werde hierbleiben, um meinen Besitz zu schützen», sagte er. «Wohin sollte ich mein Eigentum bringen? Es ist überall Wasser.»

Jacobabad in der Provinz Sindh ist die zweite größere Stadt in Pakistan, die seit Beginn der Jahrhundertflut evakuiert wird. Vor wenigen Tagen waren die 450 000 Bewohner der Stadt Muzaffargarh in der zentralpakistanischen Provinz Punjab aufgerufen worden, sich in Sicherheit zu bringen. Die meisten davon flohen in die Millionenmetropole Multan. Multan ist ebenfalls von der Flut bedroht. Am Freitag gingen die Pegel des Flusses Chenab, in dessen Nähe Multan liegt, nach Angaben der Behörden aber zurück.

Im nordpakistanischen Swat-Tal wurde unterdessen nach Angaben der Hilfsorganisation Malteser International der erste Fall von Cholera bestätigt. Der Patient liege im Krankenhaus in der Stadt Mingora, teilte die Organisation mit. Nun müsse alles gegen den Ausbruch einer Epidemie getan werden. Der Chef des betroffenen Saido-Sharif-Krankenhauses, Lal Afridi, sagte allerdings, in der Region komme es auch in normalen Zeiten zu Fällen der Durchfallerkrankung.

«Wir haben hier vier bis fünf Fälle von Cholera», sagte Afridi der Nachrichtenagentur dpa. «Aber das ist normal. Selbst wenn es keine Fluten gibt, bekommen wir manchmal so viele Cholera-Patienten in dieses Krankenhaus.» Das Hochwasser hatte das Swat-Tal nach dem Ausbruch der heftigen Monsunregenfälle besonders schwer getroffen.