Köln (dpa) - Die neue Jury für die kommende Staffel der Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» steht fest: Neben Produzent und Altmeister Dieter Bohlen (56) sitzen die Sängerin Fernanda Brandao (27) von Hot Banditoz sowie der Sänger Patrick Nuo (27) mit in der Jury.

Die «DSDS»-Castings für die neue Staffel beginnen am 20. August. Die mittlerweile achte Staffel der RTL-Showreihe startet Anfang 2011. Das teilte RTL am Freitag mit. «DSDS» gibt es seit 2002. Die diesjährige Staffel hatte Mehrzad Marashi (29) gewonnen.

Bohlen hatte bereits im Juli gesagt, dass es eine neue Jury geben werde - auch wenn seine letzten Jury-Kollegen Nina Eichinger und Volker Neumüller, die zwei Staffeln lang in dem Gremium saßen, ihre Sache gut gemacht hätten. Im Juli war laut «Bild»-Zeitung auch die Schauspielerin Sophia Thomalla als mögliches Jury-Mitglied im Gespräch. RTL hatte das aber nie kommentiert.

Die in Brasilien geborene Fernanda Brandao sagt laut RTL-Mitteilung: «Ich freue mich sehr, ein Teil der größten Castingshow Deutschlands zu sein. Auf die Kandidaten bin ich absolut gespannt, und hoffe auf große Überraschungen.»

Der Schweizer Sänger Patrick Nuo («5 Days») sagt: «Ich wünsche mir viele junge Leute in dieser Staffel, die uns mit ihrem Talent umhauen werden, denn es gibt sie in Deutschland - und in Österreich und meiner Heimat der Schweiz.» Ober-Caster Bohlen meint: «Ich freue mich sehr auf meine beiden neuen Kollegen, die Bühnenerfahrung und kommerzielle Musikkompetenz mitbringen.»