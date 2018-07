Bad Nenndorf (dpa) - Das niedersächsische Oberverwaltungsgericht hat eine Protestaktion gegen Neonazis im niedersächsischen Bad Nenndorf nun doch gestattet. Das Gericht entschied am Abend, dass auch der Deutsche Gewerkschaftsbund in dem kleinen Kurort demonstrieren darf. In erster Instanz war die DGB-Demo zunächst vom Verwaltungsgericht Hannover mit dem Argument verboten worden, die Einsatzkräfte der Polizei reichten nur für eine Kundgebung aus. Beide Demonstrationen dürfen nun getrennt voneinander stattfinden.

