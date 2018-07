Berlin (dpa) - Verteidigungsminister Karl-Theodor zu Guttenberg will die Bundeswehr verkleinern - auf etwa 165 000 Soldaten. Koalitionskreise bestätigten einen Bericht der «Süddeutschen Zeitung», dass Guttenberg ein solches Modell favorisiert. Demnach würde die Zahl der Berufs- und Zeitsoldaten auf 156 000 reduziert, dazu kämen 7500 freiwillige Soldaten im Jahr und einige kleinere Bereiche. Bei dem Modell würde die Wehrpflicht praktisch ausgesetzt, was in der Union umstritten ist.

