Berlin (dpa) - Die EU will superlange Kontonummern und Bankleitzahlen einführen. Die deutschen Bankkunden sollen aber ihre gewohnten kürzeren Kombinationen behalten dürfen. Dazu will Finanzminister Wolfgang Schäuble entsprechende Pläne der EU- Kommission abschwächen. Brüssel will, dass spätestens ab 2013 alle Überweisungen über die langen Kontonummern sowie elfstellige Bankleitzahlen abgewickelt werden. Berlin fürchtet, dass die Verbraucher überfordert werden.

