Berlin (dpa) - Gedenken an den Jahrestag des Mauerbaus vor 49 Jahren: Berlins Regierender Bürgermeister Klaus Wowereit rief dazu auf, die Erinnerung an das Ereignis und die Teilung der Stadt wachzuhalten. Diese Erinnerung schärfe den Sinn für den Wert von Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat, sagte Wowereit. Am 13. August 1961 hatte die DDR-Führung begonnen, die Mauer hochzuziehen. Das Regime wollte damit die Flüchtlingsströme nach West-Berlin stoppen. Die Mauer fiel erst am 9. November 1989.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.