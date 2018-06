Los Angeles (dpa) - Kaum hat sich der US-Schauspieler und Fernsehproduzent Kelsey Grammer («Frasier») von seiner dritten Frau getrennt, schon wird er Vater. Der 55-jährige TV-Star und seine 29 Jahre alte Freundin Kayte Walsh erwarten ein Baby, bestätigte Grammers Sprecher dem Internetdienst «Usmagazine.com».

Der Vater der britischen Flugbegleiterin hatte es zuerst ausgeplaudert. Grammer war kürzlich mit der Blondine händchenhaltend in Manhattan gesehen worden. Grammer und seine Noch-Gattin Camille Donatacci (41) hatten Anfang Juli nach 13 Ehejahren die Scheidung eingereicht. Das Ex-Model verlangt das Hauptsorgerecht für die gemeinsamen Kinder, Tochter Mason (8) und Sohn Jude (5). Aus früheren Beziehungen hat Grammer zudem zwei erwachsene Kinder. Er hat mehrere Emmy-Preise für seine Rolle als Psychologe und Ratgeber Dr. Frasier Crane in der populären TV-Serie gewonnen. Zuletzt spielte er in dem Remake des Filmmusicals «Fame - Der Weg zum Ruhm» mit.