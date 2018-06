Los Angeles (dpa) - Hollywood-Star Scarlett Johansson (25) und Ehemann Ryan Reynolds (33) haben in Los Angeles eine neue Bleibe gefunden. Wie «Usmagazine.com» berichtete, hat das Paar für rund 2,8 Millionen Dollar (2,2 Millionen Euro) eine Villa mit zwei Schlafzimmern, Swimmingpool und einem schönen Ausblick erstanden.

Sie haben auch ein Apartment in Manhattan. Johansson hatte dem gebürtigen Kanadier vor zwei Jahren das Jawort gegeben. Die Hochzeit wurde in einer Lodge in der kanadischen Wildnis gefeiert. Reynolds, der zuletzt in der Komödie «Selbst ist die Braut» zu sehen war, hat vor kurzem den Action- Streifen «The Green Lantern» abgedreht.