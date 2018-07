Wolfsburg (dpa) - Die Bundesliga-Rückkehr von Fußball-Star Diego zum VfL Wolfsburg steht unmittelbar bevor und soll Anfang der Woche perfekt gemacht werden.

Laut «Bild» einigte sich VfL- Manager Dieter Hoeneß bereits mit dem brasilianischen Mittelfeldspieler von Juventus Turin. Eine Übereinkommen mit Juve soll nach Angaben der «Wolfsburger Allgemeinen Zeitung» spätestens zu Beginn der Woche erfolgen. Die Ablösesumme für den 25-Jährigen dürfte zwischen 16 und 19 Millionen Euro liegen.

Nach übereinstimmenden Berichten soll Diego einen Vierjahresvertrag in der VW-Stadt erhalten und jährlich sechs Millionen Euro brutto verdienen. Der VfL wollte eine grundlegende Einigung mit Diego auch am Samstag offiziell nicht bestätigen. «Bevor Diego bei uns nicht durch die Tür spaziert, werde ich nichts dazu sagen», hatte VfL-Coach Steve McClaren gesagt.

Bereits seit einer Woche verhandelt Hoeneß intensiv mit Juve und Diegos Vater, der gleichzeitig als Berater seines Sohnes fungiert. Der erste Kontakt mit Diego soll aber bereits vor etwa vier Wochen erfolgt sein. Deutlich intensiver wurden die Gespräche, als Diego nach einer unbefriedigenden Saison in Turin endgültig aufs Abstellgleis geriet. In der vergangenen Woche durfte der Brasilianer nicht mehr mit der Mannschaft trainieren. Dies wurde als klares Signal an Diego gewertet, sich einen neuen Verein zu suchen.

Sobald der Transfer abgewickelt ist, dürfte auch der bisherige Spielmacher Zvjezdan Misimovic die endgültige Freigabe erhalten. Als mögliche neue Arbeitgeber für den 28-Jährigen gelten Schalke 04 mit Wolfsburgs Ex-Trainer Felix Magath, der AC Florenz, Atletico Madrid und Galatasaray Istanbul. Der Bosnier könnte bereits an diesem Sonntag im DFB-Pokal beim Viertligisten Preußen Münster (17.30 Uhr) sein letztes Pflichtspiel für den VfL absolvieren. «Er macht trotz der vielen Spekulationen einen guten Eindruck, er wird in Münster spielen», hatte McClaren vor dem Pokalspiel klar gestellt.