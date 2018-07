Los Angeles (dpa) - Cowboy Woody und Buzz Lightyear haben die Konkurrenz geschlagen: «Toy Story 3» aus der Animationsschmiede Pixar ist mit weltweiten Einnahmen von 920 Millionen Dollar (721 Millionen Euro) der erfolgreichste Zeichentrickfilm aller Zeiten.

Wie das US-Branchenblatt «Hollywood Reporter» berichtete, überrundeten das in 3D gefilmte Spielzeugabenteuer den bisherigen Spitzenreiter «Shrek 2», der bis dato 919,8 Millionen Dollar in die Kassen spielte. Für den Verleih Disney rangiert «Toy Story 3» an vierter Stelle auf der Liste seiner Bestseller, nach «Pirates of the Caribbean - Fluch der Karibik 2», «Alice im Wunderland» und «Pirates of the Caribbean - Am Ende der Welt». «Toy Story 3» hatte im Juni an den US-Kinokassen mit Wochenendeinnahmen von 110 Millionen Dollar prompt einen Traumstart hingelegt. Der Animationshit ist seit Ende Juli auch in den deutschen Kinos zu sehen.

